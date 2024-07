Fresi racconta Senna | Non si è mai arreso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) "non voleva morire, in quella curva maledetta. Voleva vincere, e ha spinto forte come sempre". Stefanocommuove i ragazzi del Giffoni Film Festival parlando di ‘Io e Ayrton’, monologo dedicato appunto al campione brasiliano scomparso nel 1994 e registrato il 30 aprile e il 1° maggio scorsi tra l’Autodromo – trasformato in un set a cielo aperto – e il teatro comunale Ebe Stignani. "È un racconto di identificazione e ispirazione ––. Per il ragazzo che si ispira al campione. ha affrontato sconfitte pesantissime ma ogni volta si è rialzato. La soddisfazione, dopo aver letto la prima volta tutto il lavoro, è stata grandissima. Ero con mia moglie in cucina e siamo scoppiati a piangere appoggiando la testa sul tavolo. Mia moglie ha curato la musica". Scritto dal regista e scrittore Giorgio J.