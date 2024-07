FdI Sannio ancora adesioni | entra il consigliere Viscio di Castelpagano 

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutinel Fortore per Fratelli d’Italiache in questo calda estate sta raccogliendo ampio consenso. Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italiarende noto, infatti, che ilcomunale di Castelpagano Antonioha aderito al movimento di Giorgia Meloni. “Ho fatto una scelta naturale – commentaalla stampa – aderendo a un partito che rispecchia i miei valori e le mie idee. Da giovane amministratore che vede nella politica la propria passione vedo in Fratelli d’Italia serietà, impegno e appartenenza. Ringrazio il senatore Domenico Matera per avermi dato personalmente il benvenuto”. “Ho raggiunto volentieri Antonio per dargli il benvenuto nel nostro partito”.