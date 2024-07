F1 GP Belgio 2024 Leclerc | Siamo di nuovo sulla strada giusta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ultimo fine settimana di gara prima della pausa estiva per la F1 e Charlesarriva a Spa in fiducia: “La gara di Budapest penso abbia confermato chedinelladirezione: sappiamo che c’è ancora parecchio da lavorare ma abbiamo un’idea chiara di cosa ci occorre. Appena avremo gli aggiornamenti che ci servono credo che potremo lottare per la vittoria, mentre per ora dobbiamo concentrarci su noi stessi e massimizzare il potenziale del pacchetto attualmente a nostra disposizione”. “Quando in Spagna abbiamo introdotto le nuove parti ciritrovati a dover fare i conti con effetti collaterali che non ci aspettavamo. Per questo abbiamo dovuto sperimentare parecchio per comprendere del tutto il comportamento della monoposto e credo che questo sia stato evidente a Silverstone.