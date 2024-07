Ex Carrefour | il comunicato della UTL di Napoli; Siamo fiduciosi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e diffondiamo ilUTL a propositovertenza che gli ex dipendentihanno organizzato nei riguardiRossotono. Il Segretario UTL diGaetano Panico dichiara: il verbale da noi firmato prevederà il mantenimento di tutti i livelli occupazionali e salariali, la battaglia più importante è l’annullamento del contratto Cisal in essere in azienda e l’adesione a beneficio di un CCNL maggiormente rappresentativo e con tutte le tutele previste (Federdistribuzione/Confcommercio). Inoltre, si è stabilito che per gli storici lavoratori di Multicedi ci sarà una graduale armonizzazione entro Dicembre 2024, unificando tutti i lavorati sotto un unico contratto.