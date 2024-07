EA Sports FC 25 si mostra nel primo video gameplay ufficiale

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 25 luglio 2024) Electronic Arts hato per la prima volta ildi EAFC 25, nuovo gioco della celeberrima serie calcistica che ricordiamo verrà lanciato il 27 settembre 2024 su console e PC, ed una settimana prima in Accesso Anticipato. Grazie a questo nuovoè possibile quindi dare un’occhiata per la prima alle feature più importanti introdotte dal publisher canadese all’interno del titolo, con i calciatori caratterizzato da movenze ed atteggiamenti che li rendono estremamente credibili. Ricordiamo inoltre che EAFC 25 include anche Rush, una nuova esperienza 5v5 che sfrutta gli stessi controlli di gioco e le stesse meccaniche dell’11v11. Questa novità è disponibile in Football Ultimate Team, Club e Calcio d’inizio, consentendo a quattro persone di fare squadra e scendere in campo insieme, con un portiere controllato dall’intelligenza artificiale.