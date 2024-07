Di  niente la felicità

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

Vincenzo Calafiore QUINTO. Sono pochi come me, gente che ha viaggiato tanto, senza mai lasciare la baracca dove vivono. La mia è un po' grande ed è sopra una duna di sabbia, tenuta assieme dall'erba che a cespuglio cresce. Basta che il mare una di queste notti avanzi un po' di più che se la porta via. E' circondata da tante porte tutte diverse quando io voglio andare in un altro posto entro in una di queste porte E adesso queste persone sono stanche anche se non sono mai andate oltre la soglia di quelle porte, ma si trovano bene assieme perché sono felici del loro – niente -! Forse lasta nel niente Quinto pensa a questo e si sente felice, è rimasto solo .