Come il Grand Hotel Excelsior Vittoria ha ispirato Lucio Dalla nel comporre Caruso

(Di giovedì 25 luglio 2024) La signora Lidia Fiorentino, con un tamburello in mano segue il ritmo della musica muovendosi nella sua vestina elegante tra i tavoli apparecchiati nel giardino dell’albergo di famiglia: stasera si festeggia. Ridendo e scherzando, il, il primo cinque stelle aperto a Sorrento, ha compiuto 190 anni di attività e si avvia con orgoglio ale appuntamento dei due secoli. E sapete la cosa bella? Ad accompagnarlo a questo traguardo ci sono ancora i Fiorentino, ora alla sesta generazione. Lidia ha sempre fatto gli onori di casa, negli anni Sessanta era la regina dei party, accoglieva i suoi ospiti famosi. Quanti ne sono passati di qui Quando chiedi a un membro della famiglia qual è il trucco per mantenere sempre giovane un monumento dell’ospitalità, serenamente ti rispondo che non c’è alcun trucco, basta essere presenti.