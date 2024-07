Chiesa Motta sposta l’attenzione | Per ora è della Juventus

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) Federiconon è tornato ad allenarsi con ladopo le vacanze e gli Europei finiti malissimo con l’Italia. Thiagoha smentito comunque le voci sul giocatore bianconero, che hanno toccato anche l’Inter. RIMANE O NO? – Federicoha il contratto in scadenza nel 2025 e non è sicuro che rimanga un giocatorein questa stagione. Il club bianconero vorrebbe cederlo prima che possa andare via a parametro zero, l’Inter è alle porte e aspetta l’esitosituazione. Il giocatore non è andato in Germania con i compagni. L’allenatore, Thiago, ha detto questo su Sky Sport: «Sono in dialogo con la società per trovare le migliori soluzioni per la nostra squadra. Abbiamo un gruppo unito che ha ambizioni di fare cose importanti. Sarà giorno dopo giorno in questo modo. I giovani stanno facendo molto bene, stanno alzando il livello degli allenamenti.