C' è la data Quando finirà il caldo ; Giuliacci e il ritorno dei temporali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) Gli ultimi aggiornamenti meteo non lasciano spazio a molti dubbi, la lunga fase disull'Italia è destinata a proseguire a lungo. Anzi, è in arrivo "una nuova fase di matrice subtropicale della durata di molti giorni", annuncia il colonnello Mario. Insomma, sole,e afa si faranno sentire a partire da domenica 28 luglio e saranno spezzati solo daisolati sulle zone alpine. Ma quanto durerà? Sono in vista peturbazioni in grado di invertire la tendenza? Per rivedere la pioggia, premette l'esperto sul sito Meteo, "bisognerà quindi attendere una perturbazione capace di affondare con decisione verso la nostra Penisola". Difficile che ciò avvenga prima del 2-3 agosto.