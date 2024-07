Cast completo de La Talpa da Orian Ichaki a Jo Squillo | chi sono i 13 vip scelti

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 25 luglio 2024) La quarta edizione de Lasta per diventare realtà e FQMagazine oggi ha svelato in anteprima chii 12 vip che prenderanno parte al. La produzione si è impegnata parecchio dato che, nonostante il programma sia in qualche modo sperimentale (per la prima volta è senza diretta televisiva, senza studio, girato in Italia e con messa in onda su Mediaset Infinity), ha trovato un bel po’ di vip “vergini da reality” da arruolare. E trovarli oggi, dopo oltre vent’anni di reality, è praticamente impossibile. Fra i “vergini da reality” che parteciperanno a Lacila conduttrice e veejay Lucilla Agosti, l’ex Iena Marco Berry, l’ex maestra di ballo di Amici, Veronica Peparini, l’ex velina bionda e ora opinionista fissa di Pomeriggio 5, Ludovica Frasca, l’ex calciatore Nicola Ventola e l’ex Madre Natura, fra le più apprezzate dell’ultima edizione.