Bougainvillea dove posizionarla quanto innaffiarla e come curarla in vaso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tipica pianta ornamentale dalla fioritura estiva, laha una crescita rapida e predilige il clima mediterraneo, motivo per cui è molto facile coltivarla in Italia. Non è tra le specie decorative più semplici di cui prendersi cura, soprattutto se non si ha il cosiddetto “pollice verde”, ma non è comunque eccessivamente esigente. In compenso, durante il periodo estivo ci regala una splendida cascata di fiori coloratissimi e dal profumo inebriante, che in particolari condizioni possono sopravvivere persino fino all’autunno. Scopriamo qualcosa in più., le caratteristiche della pianta La) è una pianta generalmente rampicante che appartiene alla famiglia delle Nyctaginacee, la quale include molte specie ornamentali.