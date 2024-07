Bilancio comunale manca mezzo milione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) E’ un inizio in salita quello del giovane civico Luca Vignoli (nella foto), vincitore a sorpresa nelle comunali a Castel Maggiore. Il neosindaco denuncia una "difficile situazione finanziaria" alla vigilia del varo del2025. "Abbiamo iniziato a prendere le misure alla situazione didel nostro Comune, e ci troviamo subito ad affrontare una congiuntura particolarmente delicata", afferma Vignoli. Da un lato, dice, le "scelte del governo nazionale, che con la legge di2024 impongono ai Comuni un lavoro di revisione della spesa pubblica (la cosiddetta spending review) con un’analisi dell’efficienza e dell’efficacia della spesa per acquisti di beni e servizi e che per noi significa un taglio per due anni di circa 90.000 euro all’anno e 70.000 all’anno per i tre anni successivi".