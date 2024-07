Autonomia si costituisce in Campania il comitato Oltre il Pregiudizio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Con grande clamore mediatico e senza un minimo di analisi della riforma si raccolgono le firme per l’indizione di un referendum abrogativo della legge sull’Differenziata. I promotori del referendum non spiegano adeguatamente ai cittadini il contenuto, i tempi e le garanzie assicurate della legge. Insomma la riforma e’ diventata uno “scontro politico” tra maggioranza e opposizione e non una occasione per ammodernare lo Stato.” Cosi’ Antonella Esposito, Alessandra Caldoro ed Enzo Rivellini che hanno costituito undi qualificati esponenti meridionali (professori universitari, imprenditori, giornalisti, medici, etc.) di diversa estrazione politica affinché, liberamente e senza pregiudizi, si analizzi e si spieghi la legge evidenziando gli effetti che potrà avere in particolare per il Mezzogiorno d’Italia.