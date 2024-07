Atletica le migliori italiane nel ranking verso le Olimpiadi | Iapichino e Palmisano in spolvero c’è Battocletti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Italia ha le carte in regola per brillare nell’alledi Parigi 2024, ma vediamo nel dettaglio la situazione delle azzurri neistilati da World Athletics alla vigilia dei Giochi. Larissaè eccellente quarta nel salto in lungo dopo l’argento conquistato agli Europei: la toscana detiene 1.343 punti ed è alle spalle della statunitense Tara Davis-Woodhall (1.397), della serba Ivana Spanovic (1.379) e della nigeriana Ese Brume (1.360). Antonellasi presenterà all’appuntamento da Campionessa Olimpica e Campionessa d’Europa: è quarta nella classifica della 20 km di marcia con 1.310 punti, non lontana dalla peruviana Kimberly Garcia Leon (1.339), dalla spagnola Maria Perez (1.330) e dall’australiana Jemima Montag (1.316). Sara Fantini si è laureata Campionessa d’Europa nel lancio del martello e si trova all’ottavo posto con 1.