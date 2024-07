AEW | Chris Jericho rivela che si è rotto un dito durante la scorsa puntata di Dynamite

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 25 luglio 2024)ha avuto qualche problemaladi AEWdel 24/07. L’attuale campione ha battuto Minoru Suzuki mantenendo così il titolo FTW Championship. Tuttavia dopo il match ha postato su Instagram un aggiornamento dove vediamo la sua mano sinistra tutta fasciata. Il post in questione Come possiamo vedere,scrive che si èun, scrive anche che Suzuki è un pazzo e che la loro faida non è terminata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@fozzy)