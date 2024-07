A Pietrasanta si alza il sipario sul 68esimo Premio nazionale di poesia Carducci

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 25 luglio 2024)– Siilsul: l’appuntamento è per sabato, 27 luglio, fra Valdicastello e piazza Duomo a, giorno dell’anniversario della nascita del poeta di Davanti San Guido che, come tradizione, l’amministrazione comunale dedica al primo Nobel italiano della letteratura e all’arte del comporre in versi. Primo appuntamento alle 11, nel giardino di Casaa Valdicastello, per la premiazione del 16esimo concorso Lanella scuola rivolto agli studenti delle secondarie di primo e secondo grado.