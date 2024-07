Viti e Commandino dipinti in mostra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Due piccoli ritratti, due grandi personalità: da ieri all’oratorio di San Giuseppe, con un’inaugurazione molto partecipata, sono tornati visibili al pubblico due ovali di scuola baroccesca dopo un restauro che ha svelato le tinte di fine Cinquecento che tratteggiano i lineamenti di due grandi urbinati, Timoteoe Federico Commadino. "I lavori – ha spiegato il restauratore Matteo Bacchiocca – sono consistiti in un trattamento preventivo al supporto in legno di pioppo e poi in una meticolosa pulitura dalla patina di polvere e fumo accumulata nei quattro secoli, nonché da piccoli ritocchi di epoche passate. Nel retro delle tavole, oltre ai nomi dei personaggi, sono anche scritti dei numeri che fanno supporre che fossero parte di un ciclo di almeno sei ritratti di confratelli illustri. Purtroppo l’autore è ignoto, ma il dipinto delin particolare è di ottima qualità".