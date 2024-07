Via i sacchi rossi dagli stand della mostra | Vero non erano il massimo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Critiche aidi Go World, l’esposizione di piazza Cavour distrutta in poche ore: colpa dei vandali o del vento? Ne avevamo scritto proprio ieri e oggi, finalmente, è l’amministratore delegato di Go World, Ludovico Scortichini, chiarisce tutto: "Nessun atto vandalico, solo una forte tromba d’aria che ha fatto cadere le fotografie. Anche se – precisa – sin dall’inizio il nostro pensiero è andato ai teppisti. Invece, tutto è andato per il meglio. Solo un pannello è stato rotto, ma credo per via di una banale pallonata involontaria". L’esposizione, con delle foto paesaggistiche mozzafiato, era inizialmente stata installata in piazza Roma.