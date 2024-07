Vela celeste | il crollo del ballatoio dopo una lite Gravi quattro feriti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024). La struttura aveva visto i primi interventi nel seminterrato e al primo piano. I residenti: troppe vibrazioni. Manfredi: “Nessuna relazione” Ildelponte del terzo piano dellaa Scampia, sarebbe avvenuto subitounatra famiglie. Il cedimento ha interessato anche i piani sottostanti e ha provocato la morte di due persone Roberto D’Abruzzo, 29 anni che perde la vita sul colpo e Margherita della Ragione, 35 anni che muore in ospedale per un arresto cardiaco. Ha però provacato anche il ferimento di altre tredici, di questesono incondizioni. Si tratta di due donne e due bambine die sette anni.ilper sicurezza evacuate gli ottocento abitanti della. Nel pomeriggio un gruppo di residenti occupa i locali della vicina sede dell’Università Federico II chiedendo alloggi veri non di fortuna.