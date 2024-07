Tragico Scontro tra Auto e Moto a Paganica | Ventenne Perde la Vita

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L'Aquila - Un grave incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi a, frazione dell'Aquila, causando la morte di un giovaneciclistaoriginario della città. Il ragazzo, che viaggiava a bordo della sua, si è scontrato con un'all'altezza del bivio che conduce al nucleo industriale dell'Aquila. L'impatto è stato fatale, e nonostante il rapido intervento dei soccorsi, il giovane è deceduto sul posto. Un'ambulanza del 118 è giunta tempestivamente, insieme agli agenti della polizia municipale, per cercare di prestare soccorso e mettere in sicurezza l'area. Le forze dell'ordine stanno attualmente lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente e determinare le eventuali responsabilità.