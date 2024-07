Stadio AS Roma Ryan Friedkin | Forza Roma

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Si è svolto nella giornata odierna un importante incontro tra la proprietà della società giallorossa e il sindaco Gualtieri per fare il punto sul progetto del nuovoDopo mesi di riunioni, incontri, conferenze di progetto, studi di fattibilità, si è svolto questa mattina una riunione fondamentale per la nascita della nuova casa della AScalcio. Il vicepresidente dellae la Ceo Lina Souloukou hanno infatti presentato in Campidoglio al sindaco Roberto Gualtieri, il rendering definitivo del progettoche sorgerà a Pietralata. Il sogno dei tifosi dellasi sta realizzando – Notizie.com – “Ha alcune caratteristiche – ha spiegato – che faranno felici i tifosi a partire dalla più grande curva sud esistente per numeri e caratteristiche, inclinazione del catino, davvero straordinario.