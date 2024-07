Sequestrato autodemolitore abusivo a Magliana

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 luglio 2024 – Unè stato posto sotto sequestro ieri mattina dalla polizia locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, in zona. Gli agenti, al termine di diversi controlli, ieri hanno apposto i sigilli all’area di circa 6mila metri quadri , procedendo inoltre al sequestro dei rottami di veicoli fuori uso, macchinari, attrezzi vari e scarti di attività tipiche di autodemolizione. Dopo la denuncia, scattata sul finire dell’anno scorso per mancata delocalizzazione dell’impianto, terminato il periodo di proroga per la disposta chiusura, le pattuglie, a seguito di ulteriori indagini, supportate da sopralluoghi e appostamenti, hanno potuto accertare il proseguimento dell’attività illecita da parte del gestore.