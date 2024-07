Seduzione o cliché? Il controverso ritorno delle autoreggenti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dovevamo aspettarcelo, ma ci ha comunque sorpreso:e reggicalze si sono riaffacciati sulla scena. Sì, perché nelle ultime stagioni abbiamo visto il focustendenze spostarsi sulle gambe, tra minigonne anni 2000, shorts e collant da indossare al posto dei pantaloni. Da elemento funzionale, le calze sono diventate un punto focale dei look: negli ultimi mesi è stato tutto un fiorire di collant rossi, bianchi, velati. Perfino i calzini bianchi sono diventati cool. Mancavano solo i reggicalze, che pian piano sono tornati in bella vista sulle passerelle, sui red carpet e perfino nei look streestyle. Ma non è un trend che piace proprio a tutti, e porta con sé una storia controversa.