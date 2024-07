Rulli e colori Auditorium come nuovo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024), pennelli e pittura. Ma soprattutto grande disponibilità e la volontà di rendere più bella la scuola frequentata dai loro figli. Nei giorni scorsi il Comitato genitori degli studenti della scuola media Tommaso Grossi, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la direzione scolastica, ha approfittato della pausa estiva per tinteggiare alcuni spazi. Mamme e papà hanno ridipinto l’, dove il Comune ha provveduto alla messa in sicurezza di una parete mobile, completata con una scritta dell’artista rhodense Gep Caserta, e la nuova area immersiva che sta nascendo grazie ai fondi del Pnrr. Un lavoro di squadra che è stato molto apprezzato dall’amministrazione comunale, "ringraziamo tutti i genitori per la loro straordinaria generosità e per aver dedicato il proprio tempo a beneficio della comunità scolastica.