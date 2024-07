Oroscopo Agosto | Bilancia

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Life&People.it 23 settembre – 22 ottobreoffre il lasciapassare del benessere: nessuna ostilita? planetaria, come se vi trovaste in una grande piazza soleggiata e da li? ogni percorso portasse alla meta. Il trend del mese e? proprio la vostra strada, cio? che vi appartiene per diritto divino, quantomeno stellare. Venere e il passaggio di Mercurio in Vergine creano il giusto spazio di elaborazione dati che usciranno allo scoperto col Sole e Mercurio retrogrado in Leone dal 16. Si fa sul serio e Marte e Giove in regale trigono dal nono campo vi spingono in avanti senza remore, ad abbracciare terre inesplorate e sentieri non ancora battuti nelle conoscenze e nei progetti. Plutone trasformativo per i nati a inizio segno e? amore, passione e vita in ogni sua declinazione. L'articoloproviene da Life&People Magazine.