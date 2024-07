Olimpiadi Parigi dal 1924 al 2024 | dopo 100 anni si riaccende il sogno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024)torna ad ospitare lea 100di distanza dall’ultima volta: dalalmolto è cambiato, ma ilrimane lo stesso. L’edizione delfu, in realtà, la seconda ospitata dalla capitale francese, che si riscattòla fallimentare Olimpiade del 1900, organizzata in occasione dell’Expo ma poco pubblicizzata e mal documentata. Cinque mesi di gare, da maggio ad ottobre, a cui parteciparono 1233 atleti provenienti da 24 paesi, ma a gareggiare furono perlopiù francesi, con gli stranieri che a fatica riuscirono a raggiungerein tempo e risultati incerti pubblicati solo successivamente. Si trattò comunque di un’edizione storica, che segnò l’apertura dei Giochi Olimpici alle donne: furono 22 le atlete al via (il 2% dei partecipanti) tra tennis, golf, vela e croquet.