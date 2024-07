Noos si ferma per bassi ascolti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Stiamo ultimando i servizi per la prossima settimana”, afva Alberto Angela nella puntata di giovedì scorso di– L’Avventura della Conoscenza. Ma il programma di divulgazione scientifica domani non andrà in onda. E così sarà nelle prossime settimane. Rai 1 ha infatti deciso di interrompere la messa in onda della seconda edizione, che sul frontefatica più del previsto, complice la spietata concorrenza del fenomeno Temptation Island, capace di viaggiare oltre il 30% di share (stasera e domani le ultime puntate)., partito il 27 giugno in sordina (13.6%), è via via calato fino a toccare una settimana fa l’11.5%. Numeri troppoche hanno spinto la Rai a salvaguardare il prodotto, che oltre ad evitare il finale di Temptation salterà anche le due settimane di Olimpiadi e Ferragosto.