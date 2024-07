Milano Marittima fermiamo le feste per un po’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Quest’anno a?ma occorre annullare ledel 10 e del 15 agosto, a mezzanotte tutti? a casa". Questa la proposta, destinata a far discutere, di Enea Puntiroli, segretario della Lega a Cervia, nonché consigliere provinciale del Carroccio. "Basta col “Va tutto? bene”, ora che i nodi sono venuti? al pettine in modo inequivocabile e che il problema è sotto gli occhi di tutti, occorre agire in tempi strettissimi, rimandare come si è fa?o nell’ultimo consiglio comunale è da incoscienti!", dice il leghista. "Recuperare (il danno d’immagine die del territorio, ndr), sarà molto difficile, comunque un plauso a chi ancora ci crede, agli imprenditori e ai cittadini che tengono duro e combattoono per poter cambiare le cose.