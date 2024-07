Maria Grazia si racconta | ’Il mio Novecento’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) ’Il mio, autobiografia di un’imprenditrice, è il titolo del libro che l’Unipop, università popolare di Fermo, presenta alle 18 di domani nella sala maggiore Max Salvadori. L’autore non è uno dei tanti professoroni che scrivono libri per mestiere ma è sangiorgese ed è una donna. Il suo nome èBotti Romanelli ed è molto conosciuta avendo gestito per oltre quaranta anni uno dei primi supermercati sorti a livello regionale, sito nella lottizzazione strada per Fermo: "Il libro è una autobiografia della mia infanzia con i ricordi della guerra fino alla gestione del supermercato".