Libertà di stampa e genere femminile | le frecciate di Mattarella a La Russa e alla Lega di Salvini

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) E poicerimonia del Ventaglio prende la parola il presidente della Repubblica, Sergio, e rimette a posto le cose. E sono dolori, per molti. A cominciare dal presidente del Senato, Ignazio La, reduce dall’infausta uscita sul giornalista de La, Andrea Joly, ripreso dseconda carica dello Stato per non essersi qualificato come cronista. “Si vanno infittendo, negli ultimi tempi, contestazioni, intimidazioni, se non aggressioni, nei confronti di giornalisti, che si trovano a documentare fatti”, la stilettata dinello stesso giorno dei richiami dell’Ue nel rapporto sullo Stato di diritto. “Ma l’informazione – prosegue– è esattamente questo. Documentazione dell’esistente, senza obbligo di sconti. Luce gettata su fatti sin lì trascurati. Raccolta di sensibilità e denunce della pubblica opinione.