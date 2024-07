La Roma pronta a lasciare l’Olimpico | il progetto del nuovo stadio a Pietralata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Siamo felici, abbiamo presentato unmolto importante per la squadra: forza!“. Sprizza felicità Ryan Friedkin all’idea deldella. L’impianto dovrebbe sorgere a, le tempistiche previste riguardano il 2027. Sarà una struttura avveniristica stando alpresentato in mattinata al Campidoglio alla presenza del CEO della, Lina Souloukou e del sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri. “E’ un grandissimo, è stata fatta la scelta di lavorare su un livello di qualità più alto, l’impianto si propone come unodi categoria top: avrà la più grande curva sud esistente, un design unico, non sarà un impianto come tutti gli altri. Si integra con le caratteristiche monumentali della città, ispirato alla sostenibilità green.