Incidente A14 chiusa diramazione per Ravenna Acqua agli automobilisti in coda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 -in autostrada nei pressi di. A causa dello schianto che ha coinvolto tre mezzi pesanti, dalle 8 è stato chiuso il tratto dellaD14 dicon la A14 in direzione della città romagnola. Lo scontro è avvenuto al chilometro 1+500: sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione 3/o tronco di Bologna di Autostrade. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra un km diverso. Sono in corso le operazioni di distribuzione dell'bloccati in. Inoltre, si segnala un kmsulla A14 tra Imola e il bivio con la D14 in direzione Ancona.