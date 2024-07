I dieci passi dell’addio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Qui non si può dire memoir, bisogna dire romanzo. “Qui” è il nostro sistema editoriale. Si spaventano i librai, si spaventano i lettori, crolla tutta la filiera. E allora per carità: romanzo. Peccato, perché non ci sarebbe niente di più commerciale e sordido del memoir, che non è la storia di una vita, ma il racconto personale di un fatto proprio. Non c’è niente di più sincero di qualcuno che racconta i fatti propri, anche quando mente. Negli Stati Uniti i memoir stanno nel bookclub di Oprah, qui sono prodotti di nicchia. Questo, memoir o romanzo, è memoir nella forma: il racconto unilaterale e in soggettiva della fine di un amore. C’è un solo personaggio, che tende a un poetico, straziante vittimismo, e proprio esprimendo questo vittimismo è sincero, dice qualcosa di universale e vero.