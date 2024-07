Fse | i primi sette pullman extraurbani lunghi ibridi Presentati stamattina

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Questa mattina presso la sede di via Gentile della Regione Puglia a Bari l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, il capo Dipartimento regionale Mobilità, Vito Antonacci, l’assessore a Mobilità sostenibile e Accessibilità del Comune di Bari, Nicola Mele, e l’amministratore delegato di Ferrovie del Sud Est, Giorgio Botti, hanno presentato i7 autobusad alimentazione ibrida di FSE finanziati con le risorse del Programma di Investimento della Regione Puglia per il rinnovo dei parchi autobus utilizzati per i servizi di TPL. Precisamente questi 7 autobus rientrano nel Programma di Investimento regionale relativo al primo quadriennio 2018/2021, approvato con DGR n. 2035/2021, e sono stati acquistati con un contributo ministeriale di € 1.338.