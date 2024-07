Follia in Argentina-Marocco la reazione della stampa e degli argentini | Scandalo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il torneo maschile di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024 inizia tra le polemiche. La partita traa Saint Etienne è stata “sospesa”, stando al sito ufficiale dei Giochi, dopo quello che a tutti è sembrato essere il gol del 2-2 dei sudamericani arrivato al 15° minuto di recupero con Medina. L’arbitro aveva mandato tutti negli spogliatoi ma in realtà gli addetti al Var dovevano ancora verificare un eventuale fuorigioco. E dopo due ore il gol è sparito dai tabellini: annullato e 2-1 per il. Innon sono mancate polemiche. Tyc Sport titola in homepage “storico”, mentre Olè si limita a commentare la prestazione incolore dei ragazzi di Mascherano, parlando di “fallimento storico”. Alla fine la parola più adeguata la usa Leo Messi, che sulle stories instagram scrive “Insolito”. E di certo lo è.