Fisco Ruffini | Entrate sotto organico di 8mila unità nonostante le assunzioni Servizi e recupero di evasione richiedono personale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Se ilitaliano continua ad avere le armi spuntate contro l’fiscale è anche perché l’Agenzia delle, a corto dicausa blocco del turn over e pensionamenti, non riesce a fare abbastanza accertamenti. A ribadirlo è stato il direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria, in audizione davanti alla commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. Il piano concorsi avviato nel 2022 prevede “l’assunzione di 11mila risorse entro quest’anno”, maquesti numeri l’Agenzia è “di circa“. E “qualunqueo ruota intorno all’attività di uomini e donne che lavorano. Tutti iai contribuenti e ildell’sono in mano al. Avere menocomporta menoe risposte. C’è bisogno di, investimenti nell’infrastruttura, cura e formazione di funzionari e dirigenti”.