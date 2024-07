Fedele | Il Napoli si accontenti di 70mln per Osimhen Quante chance ha di arrivare in Champions con Lukaku?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’ex dirigente parla delle nuove politiche di mercato, soffermandosi sulla cessione die l’arrivo di. Enrico, ex dirigente del Parma, si è soffermato su diversi temi in ottica mercato come la cessione di, l’arrivo di Romelue il recente colpo del, il difensore Rafa Marin proveniente dal Real Madrid. Secondo, le caratteristiche fisiche di Marin potrebbero essere decisive, ma ci sono anche delle criticità da affrontare. Enricoha rilasciato una dichiarazione significativa durante un’intervista a TMW Radio riguardo al mercato estivo delsotto la guida di Antonio Conte. Ha sottolineato l’evoluzione del calciomercato moderno, spostato verso una gestione più complessa con l’influenza degli intermediari.