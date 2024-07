Farmacia Regoli la svolta Aperta la nuova sede

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Ci siamo. Da questa mattina è ufficialmentela, ex Tonini, di Altopascio nelladi via Gavinana, una strada di passaggio, che si dirige verso il viale Europa, sempre comunque in centro. Un trasloco di poche centinaia di metri, che cambia però totalmente la prospettiva. Nel nuovo immobile ci sarà maggiore spazio per l’attività, diretta dal dottor Giovannie, soprattutto, il parcheggio, non previsto nella vecchia location di corso Cavour. Ciò rappresentava senza dubbio un disagio, soprattutto per gli anziani con scarsa mobilità che dovendo essere accompagnati, complicava la vita dei familiari poiché era sempre più difficile trovare un posto libero. Un terno al lotto, parcheggio uguale al Gronchi rosa, come l’introvabile francobollo. Questa la fotografia della situazione precedente. Così la proprietà ha deciso di cambiare.