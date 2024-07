Ecco la navetta notturna per tornare a Bologna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Assistere al Porretta Soul Festival senza il pensiero di come organizzarsi per rientrare aalla fine delle serate è ormai possibile. Dalla scorsa edizione della kermesse, infatti, Tper ha avviato una collaborazione con il festival. Da giovedì a domenica sono previsti due bus notturni con direzionee una capienza di cento persone, con partenza da Porretta all’una di notte dal piazzale della Stazione Ferroviaria di Porretta Terme, a cento metri dal Rufus Thomas Park. I bus effettueranno tutte le normali fermate previste, da Vergato a Casalecchio di Reno passando per Marzabotto e Sasso Marconi. Il prezzo del biglietto è di 6 euro e si può acquistare nelle biglietterie Trenitalia. Info: [email protected]