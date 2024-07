Cortina si sgancia una cabina della funivia delle Tofane | panico a bordo ma nessun ferito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Paura in, quando unadell’impianto che collega Ra Valles e la Tofana di Mezzo si èta improvvisamente. È successo domenica scorsa, ac’erano 30 turisti. L’incidente – lo scrive il CorriereAlpi – è stato causato da un guasto elettrico. Lomento – avvenuto proprio alla partenza da Ra Valles – ha fatto entrare in funzione il freno di emergenza e laha oscillato violentemente nel vuoto gettando neli presenti. L’addetto ai comandi, adell’abitacolo, ha cercato di rassicurare i turisti, spiegando che il secondo motore dell’impianto avrebbe riportato laal sicuro. Attimi di terrore ma, per fortuna,. Foto dalla pagina Facebook Freccia nel cielo L'articolo, siuna, maproviene da Il Fatto Quotidiano.