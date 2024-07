Controlli antispaccio nel parco delle Groane Trovato un machete

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Cocaina, materiale per il confezionamento, un coltello a serramanico e un. È il materiale sequestrato dai carabinieri di Cesate ieri nel. Neiè stato individuato un bivacco utilizzato come punto di spaccio. Lo smantellamento del bivacco ha consentito di rinvenire 4 bustine con 29 grammi di cocaina, due barattoli in vetro e una busta 360 grammi di sostanza da taglio, un bilancino, un coltello a serramanico di 29 centimetri, undi 46 e materiale per il confezionamentodosi. Armi forse usate dagli spacciatori per minacciare i clienti che non pagano.Ro.Ram.