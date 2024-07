Controlla i corrieri assunti da altri Sequestrati 121 milioni ad Amazon

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La condotta illecita diItalia Transport Srl "dura da numerosi anni e ha comportato non solo il sistematico sfruttamento dei lavoratori ma anche ingentissimi danni all’erario". La società italiana che fa parte della galassia del colosso dell’e-commerce, fondata nel 2016 per gestire la fase di consegna della merce attraverso società esterne, "attraverso i propri dispositivi tecnologici esercita poteri direttivi organizzando di fatto l’attività complessiva di distribuzione e consegna merci, compresa quella relativa alla cosiddetta consegna “di ultimo miglio” in apparenza appaltata a fornitori".