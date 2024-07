Cina | Sichuan Butuo ospita festa delle fiaccole del gruppo etnico Yi 3

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 lug – (Xinhua) – Della gente del posto vestita con costumi tradizionali Yi sfila in una strada durante lanella contea di, prefettura autonoma Yi di Liangshan, nella provincia sud-occidentale cinese del, il 22 luglio 2024. Dal 21 fino al 24 luglio asi e’ svolta la tradizionaledelYi, con varie attivita’, tra cui esibizioni in costume,con falo’, eventi sportivi etnici tradizionali, danze e concorsi di bellezza tradizionali, per attirare visitatori da tutto il Paese. (Xin) Agenzia Xinhua