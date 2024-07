Casarola sul gradino più alto E’ campione di scrittura veloce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Da disegnatore cad al podio dell’Intersteno Congress 2024, con la soddisfazione di trovarsi accanto alla plurissa statunitense Shari Smargon. Accade in Polonia, a Katowice, dove Daniele, 41enne di Castelfidardo, ha partecipato a due delle sette gare previste nell’importante competizione internazionale di, guadagnando rispettivamente il primo e il secondo posto.è non vedente e non ha gareggiato in una categoria a parte ma assieme a concorrenti vedenti. "Emozione? Tanta – racconta ilappena rientrato in Italia –. È la prima volta che salgo su un podio e quando mi hanno comunicato i punteggi ho pensato: questa volta posso davvero sperare in una medaglia". Il 41enne ha iniziato a perdere la vista a 33 anni, nel 2016 quando aveva chiuso con il lavoro di disegnatore cad e aveva iniziato a dedicarsi alla stenotipia".