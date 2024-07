Altro smacco in Europa per Meloni l’indiscrezione dei media polacchi | perderà la presidenza di Ecr a favore di Morawiecki

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Per Giorgiale delusioni europee non sembrano essere finite. Non bastava l’esclusione dalle decisioni sui top jobs in Ue e l’isolamento derivante dal voto contrario alla rielezione di Ursula von der Leyen alladella Commissione. Ora si aggiunge anche un, ovvero la probabile perdita delladel partito dei Conservatori e Riformisti europei, l’Ecr. Secondo quanto riportato dalla testata polacca Newsweek, infatti, l’ex premier di Varsavia, Mateusz, sarà il prossimo presidente del partito, ovvero prenderebbe il ruolo ricoperto finora proprio dalla leader di Fratelli d’Italia e presidente del Consiglio italiana. Ecr,succederà acome presidente del partito L’accordo sarebbe stato già raggiunto anche se, ufficialmente, non è ancora un candidato alla successione di