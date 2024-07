All’Ue non stanno bene né la riformina del premierato né quella potenzialmente rivoluzionaria della Giustizia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Roma, 24 lug – Insomma, dsorgono “sospetti” sulladele su– ben più pesante –. Lieve cambiamento culturale la prima, gigantesco macigno la seconda, entrambe perseguite con determinazione dai governo Giorgia Meloni (la riformanel complesso, se passasse completamente per tutte le disposizioni previste, sarebbe davvero). Il che, polemicamente, ci porta a ritenere che la strada sia giusta, ma questa è solo una provocazione. Ilperfino così concepito debolmente serve comunque al sistema istituzionale italiano, nonostante sia un cambiamento quasi nullo, per altre ragioni di cui abbiamo già abbondantemente parlato. La, lo ribadiamo, è essenziale per favorire la maturazione di una classe dirigente del futuro più forte e più disposta a perseguire gli interessi nazionali.