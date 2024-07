Ryan Reynolds veste Campobasso | cosa ci fa l’attore di Deadpool in diretta tv con la maglia del club molisano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Daalla Serie C, è un attimo.ha davvero indossato ladel. Ospite del programma televisivo americano “Live with Kelly and Mark”, condotto da Mark Consuelos – socio del presidente delMatt Rizzetta -,hollywoodiano 47enne ha messo in mostra ladella società di Lega Pro. Un simpatico siparietto che è stato replicato più volte nel corso dell’ultima stagione, proprio per il rapporto con il presidente dei molisani. Surreale ma vero: tutti gli occhi d’America per qualche minuto si sono concentrati su. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LIVE with Kelly and Mark (@livekellyandmark) Asse-America“Stiamo cercando di dare alla gente del posto ciò che si merita e che per troppo tempo non ha avuto.