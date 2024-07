Raspadori alla Juve e Chiesa al Napoli? Le voci da Torino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Ile lesu uno scambiocon lantus: a Radio CRC è intervenuto il giornalista di Tuttosport Stefano Lanzo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘In Ritiro Con Te’. “è un giocatore che piace molto sia al direttore sportivo Giuntoli che a Thiago Motta, che in questo momento sta conducendo la seduta di allenamento con la squadra. Da qui ad arrivare al colpo, però, ci passa tanta acqua sotto i ponti”. Non solo: i bianconeri devono effettuare diverse uscite “Questo perché lantus deve effettuare diverse uscite di calciatori che non sono funzionali al progetto, come Milik ad esempio. Si andrebbe in tal caso a cercare un vice Vlahovic esarebbe ideale nell’idea di calcio dei dirigenti e dello staff tecnico dellantus, perché è in grado di ricoprire più ruoli.