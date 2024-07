Piovono crocchette di pesce contro il Var partita sospesa | il VIDEO fa il giro del mondo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2024) In Norvegia, durante unadi calcio tra il Rosenborg e il Lillestrom, si è verificato un episodio fuori dal comune. La, valida per la 15ª giornata dell’Eliteserien (la Serie A norvegese), è stata definitivamenteal 30° minuto del primo tempo a causa di tre precedenti interruzioni dopo la contestazione espressa dalle due tifoseriel’introduzione del Var nel campionato norvegese.: il motivo I tifosi delle due squadre, uniti nella loro insoddisfazione per l’utilizzo della tecnologia in campo, hanno esposto uno striscione eloquente con la scritta: “Odiamo il Var, non ci arrenderemo mai.” Ma non è finita qui. Dall’alto degli spalti, sono stati lanciati oggetti insoliti, tra cui palline da tennis, pipe e addiritturadi patate e. Questa protesta dei tifosi potrebbe avere pesanti conseguenze per i club coinvolti.