Perché andare al mare stanca?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 23 luglio 2024) Quando le temperature si fanno pressanti e la stanchezza di tutto un anno di lavoro si fa sentire, si desidera, quasi in modo incondizionato, una giornata alo qualche giorno di completo relax ascoltando solo lo sciabordio delle onde. Una volta, però, concretizzato questo sogno e arrivati in spiaggia ci si scopre incredibilmente stanchi. In sostanza, dunque, trascorrere una giornata alpuò agire in modo particolare come, se, l’inerzia, il calore e l’acqua stessa, esercitassero un effetto particolare. Ad essere precisi, però, questo sentore di stanchezza nasce da una reazione non propriamente casuale ma legata a una serie di fattori.ilBimba felice al(fonte: Unsplash)L’acqua. L’acqua è molto più densa dell’aria, perciò ogni volta che ci immergiamo svolge una pressione più forte sul nostro corpo, spingendoci a bruciare più energia.